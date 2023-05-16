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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر خيرت عن حصوله على جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب: شرف كبير

عمر خيرت
عمر خيرت

علق الموسيقار عمر خيرت، على  حصوله على جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها السابعة عشرة.

 

لجهوده المتميزة.. عمر خيرت شخصية العام الثقافية في جائزة الشيخ زايد

ليلة اجتمع فيها التاريخ والحضارة والفن|كلمة عمر خيرت خلال حفله بالمتحف المصري

وقال عمر خيرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  الجائزة التي حصلت عليها شرف كبير بالنسبة لي ".

 

 وتابع عمر خيرت:" لازم الفنان يشعر بإحساس التكريم كي يستطيع أن يبدع أكثر، والجائزة التي حصلت عليها هي جائزة بلدي مصر وليس عمر خيرت ".

 

 وتابع عمرر خيرت :"  أشكر الله على نعمه عليا والتقدير الذي أحصل عليه من الجميع داخل وخارج مصر ".

 

وأعلنت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، فى دورتها لعام 2023، اختيار الموسيقار المصري عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية في دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة  أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

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