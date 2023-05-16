شاهد.. رقص سفير كوريا وعمرو أديب على أنغام التنورة

بدأ الإعلامي عمرو أديب، فقرة الطعام في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، بحضور السفير الكوري الجنوبي في مصر، باستعراض التنورة.

وخلال الفقرة رقص السفير الكوري مع الإعلامي عمرو أديب على أنغام التنورة.



واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات.

وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.