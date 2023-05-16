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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. رقص سفير كوريا وعمرو أديب على أنغام التنورة

سفير كوريا في مصر
سفير كوريا في مصر

بدأ الإعلامي عمرو أديب، فقرة الطعام في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، بحضور السفير الكوري الجنوبي في مصر، باستعراض التنورة.

 وخلال الفقرة رقص السفير الكوري مع الإعلامي عمرو أديب على أنغام التنورة.

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واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات.

وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.

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سفير كوريا الجنوبية يتحدث العربية ويكشف كيفية تعلم لغة المصريين

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