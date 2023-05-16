محمد كارم: سنعرض أقوى ملف سياحي شامل أمام لجنة الحوار الوطني

قال محمد كارم رئيس اللجنة العليا للسياحة في حزب أبناء مصر ، أن الحزب يتطلع اليوم الثلاثاء الي أولى جلسات مناقشة الملف السياحي إحدى أفرع الملف الاقتصادي في الحوار الوطني ، واصفا أنهم سيتقدمون بأقوى ملف سياحي متكامل فيما يخص القطاع .

أوضح كارم فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الملف السياحي المقرر تقديمه في جلسة اليوم فى جلسة الحوار الوطني ، سيحتوي على عدة نقاط مهمه مطروحة للمناقشة ووضع حلول لما يعوقها من تحديات ، أبرزها سياحة الترانزيت بالاضافة الي التحديات المتعلقة بالطيران.

أضاف رئيس اللجنة العليا للسياحة في حزب أبناء مصر ، الي أننى سوف أشارك متحدثا فى لجنة السياحة بالحوار الوطني برفقة زملائي كل من رفيق الترجمان المستشار السياحي للحزب ، هانى بيتر المستشار السياحي للحزب ، مؤكدا قادرين أن نضع القواعد الصحيحة لاذابة مشكلات القطاع.

كشف عن أبرز المقترحات المقرر الحديث عنها وهي كيفيه استغلال رحلة العائلة المقدسة للترويج السياحي لمصر ، و السياحة الخاصة بذوي الهمم ،قوانين الاستثمار السياحي في مصر والتأشيرات ثم ملف الاذراع المنفذة للترويج السياحي وهو قطاع الشركات، موضحا أن اقتصر نشاط الشركات في مصر على بعض نشاطات محددة مثل الحج والعمرة دون غيرها وعدم الاهتمام بالترويج السياحي وجلب افواج من الخارج.



هانى بيتر