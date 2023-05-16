4 قتلى و9 جرحي في إطلاق نار بنيو ميكسيكو والشرطة تحيد منفذ الحادث

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 9 آخرون اثر حادث إطلاق نار في فارمنجتون بـ ولاية نيو مكسيكو، حسبما ذكرت الشرطة الامريكية.

وذكرت شرطة فارمنجتون وفقا لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن "هناك العديد من الضحايا المدنيين"، مضيفة أن أحد المشتبه بهم "تمت مواجهته وقتل في مكان الحادث".

وأوضحت شرطة الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة أنه تم إغلاق المدارس في المنطقة، مشيرة إلى إصابة ضابطين بطلقات نارية أحدهما ضابط شرطة في المدينة والأخر ضابط بشرطة ولاية نيو مكسيكو، كلاهما في حالة مستقرة، ويتواجدان بالمركز الطبي الإقليمي في سان خوان.

وورد في منشور الشرطة أن "هوية المشتبه به غير معروفة ولكن يبدو أنه في العقد الثاني من عمره ولا توجد تهديدات أخرى معروفة في هذا الوقت"، مضيفا أن المدينة ومقاطعة سان خوان وشرطة الولاية يتابعون الحادث.

ووصفت ميغان ميتشل، المسؤولة في مكتب مأمور مقاطعة سان خوان، الحادث بأنه "تحقيق مفتوح ونشط مستمر"، موضحة أنه ليس لديها المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.