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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: واشنطن وميكرونيزيا تجددان الاتفاق الإستراتيجي لمواجهة الصين

صدى البلد

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي جوزيف يون إن الولايات المتحدة وميكرونيزيا اتفقتا يوم الاثنين على تجديد اتفاق استراتيجي رئيسي ، مضيفا أنه يأمل في تحقيق تقدم مماثل مع بالاو ، حيث تعزز الولايات المتحدة الدعم بين دول جزر المحيط الهادئ لمواجهة المنافسة من الصين.

وقال يون لرويترز إن اتفاق اتفاق الارتباط الحر مع ميكرونيزيا سيوقع في 22 مايو في حفل في بابوا غينيا الجديدة يحضره الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس ميكرونيزيا الجديد ويسلي سيمينا.

وقال يون إنه يتوقع أن يكون في جزر مارشال من الخميس حتى الأحد ، لكنه 'يشك' في إمكانية الانتهاء من اتفاق COFA في الوقت الحالي.

توصلت واشنطن لأول مرة إلى اتفاقيات COFA مع الدول الجزرية الثلاث في الثمانينيات ، والتي بموجبها تحتفظ بمسؤوليتها عن الدفاع عنها وتوفر المساعدة الاقتصادية وتكتسب في المقابل وصولاً حصريًا إلى مساحات إستراتيجية ضخمة من المحيط الهادئ.

أصبح تجديد اتفاقيات COFA جزءًا أساسيًا من جهود الولايات المتحدة لمقاومة محاولة الصين لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ.

وقال يون إنه وقع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع نظيره الميكرونيزي التفاوضي ليو فالكام وسيوقعها معه رسميًا الأسبوع المقبل في بورت مورسبي على هامش القمة الثانية بين الولايات المتحدة وزعماء جزر المحيط الهادئ.

وقال 'إنها صفقة مكتملة تماما' مضيفا 'أنا (الآن) سأذهب إلى بالاو. حيث آمل أن أحقق تقدمًا مماثلا.'

ومن المقرر أن يصبح بايدن الأسبوع المقبل أول رئيس أمريكي في منصبه يزور دولة بابوا غينيا الجديدة بجزر المحيط الهادئ بعد قمة مجموعة السبع في اليابان ، مما يؤكد استثماره في منطقة المحيط الهادئ لمواجهة الصين.

تنتهي أحكام COFA القديمة في عام 2023 لجزر مارشال وميكرونيزيا وفي عام 2024 في بالاو.

ولم يذكر يون أي سبب لتعطيل جزر مارشال ، لكن من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية هناك في نوفمبر.

وقعت واشنطن بالفعل مذكرات تفاهم بشأن المساعدة المستقبلية مع دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث. وقال يون الشهر الماضي إن الاتفاقيات 'الأولية' ستوفر لهم إجمالي 6.5 مليار دولار على مدى 20 عاما.

وردا على سؤال حول جزر مارشال ، قال مسؤول أمريكي كبير آخر 'لم يعد الأمر يتعلق بحجم الأموال ولكن ... حول كيفية هيكلة الأموال وكيف سيتم إنفاقها وما هي القضايا التي ستغطيها.

وقال 'هذه دائما حساسة للغاية من الناحية السياسية في كل بلد' ، مضيفا مستخدما الأحرف الأولى من جمهورية جزر مارشال: 'على المدى الطويل ، أنا متفائل للغاية بأننا سنحصل على اتفاق مع جمهورية جزر مارشال. '

في العام الماضي ، حثت أكثر من 100 مجموعة من الناشطين في مجال تحديد الأسلحة والبيئة والجماعات الأخرى إدارة بايدن على الاعتذار رسميًا لجزر مارشال عن تأثير التجارب النووية الأمريكية الضخمة هناك وتقديم تعويض عادل.

لا يزال سكان جزر مارشال يعانون من الآثار الصحية والبيئية لاختبارات 67 قنبلة نووية أمريكية من عام 1946 إلى عام 1958 ، والتي تضمنت 'كاسل برافو' في بيكيني أتول في عام 1954 - وهي أكبر قنبلة أمريكية تم تفجيرها على الإطلاق.

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