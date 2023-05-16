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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأولى من نوعها .. "قسطرة" للأطفال المصابين بضمور الشريان الرئوي

صدى البلد

قامت مستشفى الناس الخيري لأمراض القلب والجهاز الهضمي بعقد مؤتمر طبي للإعلان عن الوصول إلى إجراء قسطرة هي الأولى من نوعها في العالم للأطفال الذين يعانون من ضمور الشريان الرئوي في القلب، والتى تعد بارقة أمل جديدة لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال وذلك بحضور ايمن عباس الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس ومهندس حاتم الملا نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى و د.شيرين عبد السلام المدير الطبي لمستشفى الناس  وعضو الجمعية المصرية لأمراض القلب.

من جانبها أعلنت الدكتورة شيرين عبد السلام عن قيام الفريق الطبي لمستشفى الناس بتطوير القسطرة التداخلية لبناء طريق ما بين البطين الأيمن والشرايين الرئوية الضامرة لحالات الأطفال التى تعانى من ضمور الشريان الرئوي، وذلك بعد أبحاث عديدة للتوصل إلى تلك القسطرة الدقيقة والتى يمكن إجراؤها على يد الفريق الطبي للمستشفى ويعود المريض لممارسة حياته الطبيعية مجدد.

وتابعت: كانت عمليات ضمور الشريان الرئوي في الماضي تتم جراحيا بتركيب وصله شريانيه او تجميع الشعيرات الدمويه و كلاهما تحمل قدر عالي من الخطوره علي حياه المريض بجانب ضعف نتائجها، ونظرا لايمان مستشفي الناس بدورها في ايجاد حلول لمثل هذه الأمراض المستعصيه بدأ الفريق الطبي بعمل الكثير من الابحاث حتي توصل الي تطوير بناء الطريق من القلب الي الشرايين الرئويه من خلال الشعيرات الدمويه مع تركيب دعامه لحث هذه الشعيرات الرئويه علي النمو و تحسن مستوي الاكسجين في الدم لعوده المريض لممارسه حياته الطبيعية.

وعلى هامش المؤتمر صرح دكتور أسامة عبد العزيز استشاري قلب الأطفال بمستشفى الناس: لم يكن هناك حل مثالي لجراحة حالات ضمور الشريان الرئوي الرئيسي والأيمن والأيسر وكانت تستلزم إجراء العمليات خارج مصر، فبدأ الفريق الطبي لمستشفى الناس إيجاد حل لتلك الحالات عن طريق القسطرة بتقنية معينة وهي فتح الشريان الرئوي الضامر ونقوم بعمل توسيع له ودعامة لزيادة كمية الدم التى تصل للشرايين الرئوية الضامرة، مما يخلق أمل جديد في انقاذ هؤلاء الأطفال بعمليات إصلاح كلي بعد ذلك،  وقد أجرينا مثل هذه القسطرة المتطورة لما يقرب من 40 حالة حتى الآن بنجاح وبعد فترة أجرت الحالات عمليات جراحية للإصلاح الكلي بسهولة.

ومن جانبه أشار  أيمن عباس الرئيس  التنفيذي للمستشفى ان الحالات تتم مناقشتها من خلال المجلس الطبي، ونستهدف عمل أكبر قدر من العمليات للاطفال خلال الفترة المقبلة، والتحدي هو تشغيل عدد أكبر من السراير وكذلك الوفرة في المستلزمات الطبية، ومحاولات كل المصريين معنا من خلال تكافلهم هي القادرة على الوقوف أمام اي تحدي.

ونوه ايمن عباس إلى دور التوعية التى تقوم به المستشفى كذلك، حيث تقوم المستشفى من خلال الفريق الطبي بزيارات دورية لمراكز الشباب لتوعية الأهالي باستمرار وهو هدف من أهدافنا.


جدير بالذكر ان ضمور الشريان الرئوي يعد عائقا للأطفال المصابين أمام ممارسة حياتهم الطبيعية، لما يشمله من أعراض منها زرقه شديده حيث انه لا يصل الدم من القلب الي الرئه نظرا للضمور الشديد للشريان الرئوي و عدم القدره علي ممارسه اي مجهود و قله في مستوي الاكسجين في الدم.

وتعد مستشفى الناس هي أكبر مستشفى خيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي في مصر والشرق الأوسط، تم افتتاحها عام 2019 بطاقة استيعابية 600 سرير و4 غرف قسطرة و10 غرف عمليات و148 وحدة رعاية مركزة.

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