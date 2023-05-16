ارتفاع عدد القتلى نتيجة إعصار ميانمار إلى 41 قتيلا

أعلن مسؤولون محليون في ميانمار، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في القرى التي ضربها الإعصار في ولاية راخين وليرتفع اجمالي الضحايا في ميانمار إلى 41 قتيلا.

وصلت سرعة رياح إلى 195 كيلومترًا (120 ميلًا) في الساعة ، حيث وصل الأعصار إلى اليابسة يوم الأحد الماضي، وأسقطت أبراجًا كهربائية وحطمت قوارب الصيد الخشبية وتحولت إلى شظايا.

وصرح مدير قرية بوما بالقرب من سيتوي عاصمة الولاية ، لمراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث وأكد وقوع 17 حالة وفاة، وأكد أنه يوجد أكثر من مائة شخص في عداد المفقودين.

وجاء رقم بوما إضافة إلى عدد القتلى البالغ 24 الذي أعطاها مدير قرية من الروهينجا لفرانس برس في قرية خونج دوك كار القريبة.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن السكان ساروا صباح اليوم، في بوما على شاطئ البحر بحثا عن أفراد عائلات جرفتهم العاصفة التي صاحبت الإعصار.

ويُنظر إلى الروهينجا على نطاق واسع على أنهم متطفلون في ميانمار ، ويُحرمون من الجنسية والرعاية الصحية ويحتاجون إلى إذن للسفر خارج قراهم في ولاية راخين الغربية.

وقال مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة إنه يحقق في تقارير عن مقتل الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات للنازحين في العاصفة.

وقالت في بيان: "المفوضية حزينة لسماع تقارير عن وفيات في مخيمات النازحين في ولاية راخين في أعقاب إعصار موكا".

وأضافت أنها "تحاول إجراء تقييمات مفصلة في مخيمات ومواقع النزوح للحصول على صورة أوضح للوضع".

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن الاتصال أعيد ببطء يوم الثلاثاء مع سيتوي ، التي يقطنها حوالي 150 ألف شخص ، مع تطهير الطرق وإعادة الاتصال بالإنترنت.