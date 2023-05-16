ألسن عين شمس تناشد الطلاب المتعثرين التوجه لصندوق التكافل للإعفاء من الرسوم

ناشدت كلية الألسن جامعة عين شمس، الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية التوجه إلى إدارة التكافل الإجتماعي بالكلية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الجامعة لأبنائها الطلاب متى توفرت الشروط لذلك.

وأشارت كلية الألسن جامعة عين شمس إلى أنه لضمان صحة إجراءات القيد بالكلية والتأكد من فرصة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وكذلك الامتحانات العملية بالنسبة للكليات العملية يرجي التأكد مما يلي :-

- استيفاء كافة أصول المستندات المطلوبة للقيد بالنسبة لطلاب الفرق

الأولى والإعدادية.

- سداد الرسوم الدراسية المقررة، علماً بأن الجامعة توفر الدعم المادي للطلاب الغير قادرين من خلال إدارة التكافل الاجتماعي بعد دراسة حالة كل منهم.

- في حالة عدم سداد الرسوم للمرة الأولى سيسمح ! للطالب بدخول الإمتحان مع حجب النتيجة وعدم إعلانها.

- في حالة استمرار الامتناع عن دفع الرسوم الدراسية، يتم إيقاف قيد هؤلاء الطلاب مما يترتب عليه عدم قيدهم في العام الجامعي التالي بالنسبة للطلاب المقيدين بلوائح الفصلين الدراسين، وبالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة لن يسمح لهم بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي بناءً على وقف القيد.

- تحتسب فترات إيقاف القيد نتيجة عدم سداد الرسوم الدراسية من ضمن المدد المسموح بها لإيقاف قيد الطالب طوال مدة الدراسة، وفي لوائح الكليات التي تحدد حد أقصى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس تُحسب أيضا من ضمن هذه المدة.

ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، قد نظم ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تغير المناخ"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عبد الجواد أبو كب ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي و مؤسس بوابة روزاليوسف و الدكتورة لمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي للإعلام السياحي حيث أدار الندوة الدكتور عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.