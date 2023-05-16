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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاحنة عملاقة تصطدم بموكب الزفاف | فرح يتحول إلي جنازة بالأردن

صدى البلد

 تحولت لحظات الفرح والسعادة، إلى ترح وأحزان في ثوانٍ معدودة، بعد أن اصطدمت شاحنة بموكب فرح في محافظة العقبة جنوبي الأردن.

وبحسب وسائل إعلام فقد أسفر الحادث عن وفاة مواطن أردني، وإصابة 13 شخصاً بكسور ورضوض وإصابات بالغة، إلا أن أصعب الفيديوهات التي تم تداولها فيديو رصدته كاميرا المراقبة الموجودة داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من المركبات التي يشارك من فيها بمناسبة فرح. وأظهر هذا الفيديو إخراج أجساد الضحايا من خارج المركبات، وذلك داخل النفق الذي وقع فيه الحادث.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي بحسب"العربية.نت" إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تعاملت مساء الأحد، مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة. وأضاف أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وقد عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري. وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

إلى ذلك، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الاثنين، إنها تعاملت، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الأمن العام، مع المخلفات الناتجة مع حادث التصادم.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إغلاق النفق وإجراء تحويلات مرورية في الموقع لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، مؤكدةً أنه تم إعادة فتح النفق أمام حركة المركبات بعد إجراء اللازم.

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