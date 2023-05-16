بعد تبادل إطلاق النار .. مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نجليه بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان تواجد ( 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "أحد الأشخاص ونجليه") وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمقضى فيها غيابياً بالإعدام ، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا متنوعة واختباءهم داخل إحدى الشقق بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ونتج عن ذلك مصرع أحدهم وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية و 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية).

وأمكن ضبط الثانى والثالث وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - صديرى خاص بحفظ الخزائن - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – عدد من الهواتف المحمولة) .. كما أسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.