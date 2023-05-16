رجل الأعمال أحمد عز وأحمد عمر هاشم يشاركان في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين ..فيديو وصور

حرص رجل الأعمال أحمد عز، علي حضور جنازة أحمد محمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

كما حضر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لمسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء إلي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، الكاتب الصحفي أحمد صبري، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، الإعلامي أحمد موسي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب الأسبق، المستشار القانوني حسام السنهوري، صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، محمد وديع رئيس تحرير موقع سي، عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة الأخبار، بجانب إلي قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

IMG-20230516-WA0451

IMG-20230516-WA0445

IMG-20230516-WA0443

IMG-20230516-WA0444

IMG-20230516-WA0442

IMG-20230516-WA0439

IMG-20230516-WA0438

0d842c4a-7cae-48da-8d96-3089f98f49a6

1d58b564-bffa-43da-afbf-1ea0ccf47f14

4ca1ffa6-47a3-47dd-853b-1052148ed45f

52b50834-1572-45f5-8b8f-1bd83efc8951

741a9a75-2eb6-4c2a-84aa-2ea7de5ae2bb

5887e991-c306-43ed-b890-af8c08942ac9

65106090-a964-4876-af9d-912dafd1f2de

da27fa5a-2ab4-44c1-8f87-3b6882d29035