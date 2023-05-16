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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رجل الأعمال أحمد عز وأحمد عمر هاشم يشاركان في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين ..فيديو وصور

جنازة شقيق النائب
جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين

حرص رجل الأعمال أحمد عز، علي حضور جنازة أحمد محمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

كما حضر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لمسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء إلي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، الكاتب الصحفي أحمد صبري، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، الإعلامي أحمد موسي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب الأسبق، المستشار القانوني حسام السنهوري، صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، محمد وديع رئيس تحرير موقع سي، عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة الأخبار، بجانب إلي قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

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