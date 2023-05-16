تعلم في القاهرة وابنته مخرجة.. وفاة مخرج شهير بجلطة دماغية

توفي خلال الساعات الماضية المخرج السوري الكبير هشام شربتجي عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد الإعلان عن الخبر.

وعانى المخرج الراحل هشام شربتجي خلال الأيام الماضية من آثار الجلطة الدماغية التى أصيب بها، رغم تأكيد ابنته المخرجة الشهيرة رشا شربتجي بدء تحسن حالته الصحية.

هشام شربتجي مخرج سوري، من مواليد دمشق في 2 مارس 1948.

المخرج السوري الكبير هشام شربتجي



تخرج هشام شربتجي في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

أخرج هشام شربتجي العديد من الأعمال التليفزيونية السورية، من أهمها: “مرايا” 1981، و"عيلة خمس نجوم" 1993، و"يوميات جميل وهناء" 1997، و"أسرار المدينة" 200، و"أيامنا الحلوة" 2003، و"أقارب وثعالب" 2009، و"المفتاح" 2012 وغيرها.