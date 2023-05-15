عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان نجم "طاش ما طاش"

الفنان السعودي فهد
الفنان السعودي فهد الحيان

توفي اليوم الفنان السعودي فهد الحيان، عن عمر ناهز 52 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية.

واشتهر فهد الحيان، في السعودية بالأدوار الكوميدية بالمسلسلات الدرامية، ويعد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزًا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.

ومنذ بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.

فهد الحيان

كانت الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها من عرض موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وانتهت مقابلته بالنجاح، وطلب منه الفنان ناصر القصبي المشاركة معه في مسلسله الكوميدي الشهير طاش ما طاش، فبدأ بالظهور في الموسم الثاني منه، واستطاع بخفة لفت الأنظار إليه، رغم دوره دور ثانوي، فكانت بداية شهرته الواسعة وتعرف عليه الجمهور في المملكة العربية السعودية.

ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، لأنه أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل "غشمشم"، وقدم فيه دورًا مميز وهو دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، شاركته الفنانة هيا الشعبي البطولة في خمسة أجزاء.

يذكر أن الفنان فهد الحيان، أعلن اعتزاله عام 2014، وهو الخبر الذي شكل صدمة صدمة كبيرة للجمهور وقتها ثم تراجع عن قرار الاعتزال.

فهد الحيان الفنان السعودي فهد الحيان وفاة الفنان السعودي فهد الحيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

موضوعات متعلقة

الزعيم والكينج وشيريهان أبرز المرشحين .. تفاصيل مهرجان العلمين قبل انطلاقه

نقابة الموسيقيين تكشف سبب عدم صحة ترشح شاندو لانتخابات النقابة

غدًا العرض الأول لفيلم أصل الحكاية بنادي سينما المرأة للمركز القومي

أخبار الفن: خطوبة أسماء أبو اليزيد .. التحقيق مع زوجة حسن شاكوش

جنات تطرح أحدث أغنياتها وكأنك سكر في هذا الموعد

وفاة نجم مسلسل باب الحارة عن عمر 71 عاما

يطرح في دور العرض 31 مايو.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم 19 ب

صدمة .. محمد منير يبكي بشده في عزاء الكاتب محمود بكري

ترشيحاتنا

بعد انتشار صورها.. انقاذ قطة عالقة على قضبان محطة مترو عبده باشا

محمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد رمضان.. اشتعال أزمات النجوم وبعضها وصل للمحاكم

إضافة رموز الكتابة الهيروغليفية في كتاب "اكتشف" بداية من المرحلة الابتدائية

انخفاض دائم ام مؤقت.. أسباب تراجع أسعار الذهب وعيار 21

قرار عاجل من وزير التعليم لدعم الطلاب الصم وضعاف السمع | تفاصيل

50 ألف جنيه .. أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العجلة طارت.. شاهد لحظات مرعبة لهبوط طائرة أوروبية متجهة إلى أمريكا

أستاذ جامعي يعيش 74 يوما تحت مياه المحيط الأطلسي..كيف فعلها ولماذا؟

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

شاهد.. لحظات مرعبة لهجوم قرش النمر على قارب كاياك بـ هاواي

فيديو

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

تورط المأذون في التزوير.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها

تجميد حسابات وإعفاء سفراء.. قرارات عاجلة من البرهان |شاهد

قرار جديد حول كهربا ومفاجآت قبل لقاء الأهلي والترجي ومباراة السوبر الأفريقي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ