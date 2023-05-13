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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر .. أسباب صادمة وراء مرضه

عبد الكريم عبد القادر
عبد الكريم عبد القادر

رحل عن عالمنا الفنان عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع مرض القلب وذلك عن عمر ناهز 80 عاماً،حيث كان يعاني من أمراض مزمنة وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها الى المستشفى حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية وذلك نرصد لكم أهم أسباب الإصابة بمرض القلب وأنواع أمراض القلب وفقا لموقع "healthdirect"

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أسباب أمراض القلب:

- يتم تصنيف أنوع أمراض القلب المختلفة وفقًا للآليات الكامنة مثل أمراض القلب الإقفارية أو التاجية أو العدوى أو التلف الصمامي أو الحالات التي تؤثر على عضلات القلب أو ما يجوز حدوثه عند الولادة أو العيوب الخلقية، كما أن ارتفاع ضغط الدم أحد أكبر أسباب أمراض القلب.
- تنجم أمراض القلب التاجية من انسداد الأوعية الدموية الأساسي أوالشريان التاجي الذي يمد القلب نفسه، ويكون السبب الأكثر شيوعًا للانسداد هو ترسب الكوليسترول ويُمكن أن يواجه الشخص المعرض للخطر نوبة قلبية أو احتشاء عضلة القلب وقد يؤدي إلى بالإصابة بألم في العضلة بجزء من القلب وقد يتمثل في ألم بالصدر وغثيان وقد تؤدي إلى الوفاة .

أنوع أمراض القلب الأكثر شيوعًا كالتالي :
عيوب الحاجز

إن السبب المحدد غير معروف ولكنه ينبع من مشكلات جينية ويكون الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض القلب الخلقية هي عيوب الحاجز، ويساعد ذلك على منع الدم غير المؤكسج وهو منتشر إلى حد كبير وينجم عنه وجود ثقب فما يقرب من 40% من أمراض القلب الخلقية المُشخصة هي تشوه بالحاجز البطيني ، وتشمل أعراض التشوه بالحاجز البطيني إلى تدفق الدم الرئوي المتزايد والضغط ولهذا يلزم إجراء عملية جراحية تصحيحية خاصًة في حالة وجود ثقوب أكبر.


القناة الشريانية السالكة
تشمل أسباب القناة الشريانية السالكة العيوب الجينية والولادة المبكرة خلال الحمل، يتدفق الدم من الشريان الرئوي داخل الشريان الأورطي عبر مجرى وينغلق هذا المجرى طبيعيًا عند الولادة مع ارتفاع ضغط الدم بالشريان الأورطي وتزيد الخطورة عند توسع القناة الشريانية .


أمراض القلب الروماتيزمية

تحدث الإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية بسبب عدوى عقدية سابقة في أي سن والتي يعاني منها كثير من الشباب بالإضافة إلى تأخر التشخيص أو عدم استكمال علاج مرض القلب فإنه يؤثر على  صمامات القلب ويجعلها أصعب وبالتالي تُقيد تدفق الدم عبرها.


ضغط الدم المرتفع

يُسبب حمل العمل المتزايد بسبب الضغط السمنة والتدخين ارتفاع ضغط الدم وذلك يصبح القلب أكثر عضلية وقد يؤدي ذلك إلى أمراض القلب الإفقارية إذا لم يتم فحصها ويُمكن أن تُسبب أمراض القلب المزمنة.


اضطراب النظم

قد تحدث ضربات القلب غير الطبيعية أو اضطراب النظم وحدها أو بصورة أكثر شيوعًا نتيجًة لأمراض القلب الإقفارية أو مما يُسبب تدني ضربات القلب (بطء القلب) أو ارتفاعه (تسرع القلب) أو النظم غير الطبيعي وينجم ذلك عن أعراض مثل صداع خفيف وإغماء وفشل القلب إذا كانت الحالة خطيرة.

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