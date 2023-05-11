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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

لحم الحمير
لحم الحمير

بعد أن ضبطت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة ومديرية التموين والطب البيطري، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية،مايقرب من 6 أطنان لحوم فاسدة  في ثلاجة إحدي المحلات ، يلجأ بعض  تجار اللحوم الفاسدة الي إضافة  بعض المواد مثل التوابلومكسبات اللون والطعم والرائحة ، لاخفاء أن هذه اللحوم فاسدة ، هذه المواد تؤدي لنتائج تراكمية ضارة وقاتلة تظهر مع مرور الوقت، نظرًاللأضرار التي تُحدثها في كبد الإنسان، والتي تصل في بعض الأحيان لإصابته بسرطان الكبد.

وفي إطار هذا الموضوع نعرض لكم أبرز الأضرار المترتبة عند تناول اللحوم الفاسدة :

ماذا تفعل اللحوم الفاسدة بالجسم؟

⁃ تناول اللحوم الفاسدة هو من أخطر السموم في الجسم بالإضافة على انها تدمر الاعصاب وتقضي على نمو الخلايا، كونهاتنمو داخل الجسم، ويظهر أثرها على الجسم بعد تناول الطعام بـ 4 ساعات من خلال ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال ولكن الخطرالاكبر هو على المدى الطويل.

⁃ تسبب اضرار بالجهاز الهضمي، وتؤثر على ديناميكية عملية الهضم والتي يظهر أثرها بشكل تراكمي

⁃ تسبب تراكم  السميات والفطريات التي تترسب في الكبد، ما يُعجل بتوقفه عن أداء مهامه بشكل تام بمرور الوقت، مع زيادةاحتمالات الإصابة بالفشل الكلوي،

- قد تسبب تسمم غذايي  واعراضه  الهزال وضعف المناعة والالتهابات الجلدية والحساسية الصدرية والسالمونيلا.

نتيجة التسمم الغذائي يطلق الجهاز المناعي مادة “الهيستامين” التى تكافح العدوى والالتهابات الموجودة في الجهاز الهضمي والتى تسببآلام العضلات.

اجهاد الجسم نتيجة تكرار حالة القيء والإسهال، فيشعر المريض بإعياء تام في جميع أنحاء جسمه ، ونتيجة هذا الإعياء يستجيب الجهازالمناعي فيرسل جزيئات مناعية تسمى “السيتوكينات” تكافح وجود البكتيريا والطفيليات الموجودة في الجسم، ولكنها تسبب فقدان للشهية

⁃ قد تسبب حالات الإصابة بالتسمم الغذائي الناتجة عن بكتيريا السالمونيلا أو جرثومة الأمعاء الغليظة فقد تتسبب بالإسهالالدموي الناتج عن نزيف الأمعاء.

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