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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

الدوخة
الدوخة

عندما يشعر الانسان بدوخة فانه يفقد توازنه ويشعر ظلام في عينيه ويعيش في حالة دوار لمدة معينة ، اسباب الدوخة كثيرة ومتنوعة احياناقد تكون بسبب الارهاق في العمل او بسبب ضغوطات الحياة ، وعدم اهتمام الشخص بتناول طعام صحي ومتكامل .. واحيانا اخري تكونمقدمة للاصابة بأي مرض .. لذلك مقدم لك في هذا التقرير نصائح للتخلص من الدوخة والوقاية منها وفقا لموقع webmd.
 

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نصائح  للتخلص من الدوخة والوقاية منها :

-شرب الكثير من السوائل عند الشعور بالدوخة بسبب التمرين المفرط أو الحرارة أو الجفاف

  -الجلوس أو الاستلقاء فورًا في حال الشعور بالدوخة، بالإضافة إلى أخذ قسط من الراحة حتى تختفي الدوخة.

-تناول شرب الماء، والاستراحة في الظل أو في مكانٍ بعيد عن مصدر الحرارة؛ في حال كان سبب الدوخة هو ارتفاع درجة الحرارة أوالجفاف.

-تجنب التحرك أو تبديل الوضعية بشكلٍ مفاجىء مثل ان تكون نائما وتستقيظ فجأة او العكس

-تجنب التعرض للمواقف التي تسبب التوتر قدر المستطاع.

-التقليل من شرب الكافيين، وتجنب شرب الكحول، وعدم التدخين؛

-الحرص على إتباع نظامٍ غذائي صحي يحتوي على الخضروات، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون؛ للمساعدة على الوقاية منحدوث الدوخة

-ممارسة التمارين الرياضية التي تحسن الذهن وتنشط الدوره الدموية

-عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات، لأن الجسم يهضمها بشكل سريع فتسبب الدوخهً

-مضغ الطعام جيدا  وتناوله على فترات والاكتفاء بالكميه المناسبه التي يحتاجها الجسم

أعراض عند تكرار الدوخة:

صداع مفاجئ وشديد.

ألم الصدر.

صعوبة التنفس.

خدر أو شلل في الذراعين أو الساقين.

الإغماء.

رؤية مزدوجة.

زيادة معدل ضربات القلب.

ارتباك.

عدم وضوح الكلام.

التعثر أو مواجهة صعوبة في المشي.

القيء المستمر.

النوبات المرضية.

تغيير مفاجئ في السمع.

خدر أو ضعف في الوجه.

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