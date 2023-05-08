جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

يعاني الكثيرون من مشكلة جفاف الفم، خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البلعوم الأنفي، ما يجعلهم يتنفسون عبر الفم أثناء النوم ، غالباً يحدث جفاف الفم عندما لا تنتج الغدد اللعابية في الفم نتيجة ما لا يكفي من اللعاب ، وتسبب هذه الحالة الشعور بجفاف الفم ، ومن الممكن ان يكون جفاف الفم عرضا لامراض اخري ، مثل سوء التنفس وجفاف الحلق و تشقق الشفتين .. ويعد اللعاب عنصر مهم في عملية الهضم، حيث انه يساعد على ترطيب الطعام وتكسيره ،كما أنه يعمل لمساعدة الجسم الحفاظ على صحة الفم الجيدة ، وحماية الفم من أمراض اللثة وتسوس الأسنان .. نستعرض في هذا التقرير اسباب جفاف الفم واعراضه وطرق علاجه وفقا لموقع Medical News Today

أسباب جفاف الفم ناتجة عن مشكلات مثل إنتاج عدم إفراز الغدد اللعابية أو التدخين أو تناول بعض الأدوية أو الشخير، أو الإفراط في استهلاك الكحوليات ، قلة التبول مع بول غامق اللون، والدوخة والتعب ثم الصداع.

وهناك اسباب اخرى لجفاف الفم :

⁃ الاصابة بالسرطان

يمكن أن يظهر سرطان الفم نتيجه علامات حمراء أو بيضاء على اللسان أو في قاع الفم أو الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم، ويمكن أن تظهر أيضا علامات كبت المناعة والالتهابات الفيروسية في الفم، قبل وقت طويل من ظهورها في مكان آخر.

- التعرض لبعض العلاجات الطبية

التعرض لبعض أنواع العلاج الطبية مثل الإعلاج الإشعاعي والكيماوي يمكن أن يدمر الغدد اللعابية التي تفرز اللعاب، ما يقلل كمية اللعاب بالفم وبالتالي يشعر الفرد بجفاف الفم.



- داء السكري

قد يكون جفاف الفم وانحسار اللثة والنزيف المفرط من العلامات المبكرة لمرض السكري ، وإذا لاحظ طبيب الأسنان ذلك فسوف يوصي المريض بإجراء فحص دم للكشف عن الإصابة بداء السكري من عدمه.

- إزالة الغدد اللعابية

إزالة الغدد اللعابية عن طريق الجراحة من الاسباب التي تؤدي إلى جفاف الفم.



- نمط الحياة

بعض العادات مثل التدخين ومضغ التبغ أو التنفي من الفم وبقاءه مفتوحا مدة طويلة، من العوامل التي تؤدي لجفاف الفم أيضا.

وقد يكون جفاف الفم علامة منذرة لامراض كثيرة منها

- السكري

- السكتة الدماغية

- فيروس نقص المناعة البشرية

- مرض ألزهايمر

- متلازمة اضطراب في الجهاز المناعي.

أعراض جفاف الفم :

- العطش باستمرار

- قروح في الفم أو تشقق الشفاه

- شعور جاف في الحلق

- امراض مناعية ذاتية

- شعور لزج وجاف بالفم

- الإحساس بالحرقة أو التنميل في الفم وخصوصا في اللسان

- لسان جاف ويميل للحمرة

- مشاكل في الحديث أو التذوق أو المضغ أو البلع

- بحة في الصوت وممرات أنفية جافة والتهاب في الحلق

علاج جفاف الفم

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعلاج جفاف الفم والتي تتضمن:

- تناول كمية كافية من المياه

- استخدام معجون أسنان وغسول يحتوي على الفلوريد

- تنفس من الأنف وليس من الفم قدر الإمكان

- استخدم اللعاب الصناعي الذي يباع دون وصفة طبية

⁃ تناول الحلوى أو اللبان الخالي من السكر