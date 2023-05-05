تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان عبر منشور توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من تلقي حقن البرد عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية، محذرا من خطورة هذه الحقنة، قائلا: «أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة.



أضرار حقنة البرد وآثارها الجانبية تؤدي إلى :



الإفراط في تناول تلك الحقنة، دون استشارة طبيب معالج، يُحدث العديد من المشكلات، إذ أنها تحتوي على عنصر دوائي معين يحتوي على جرعة كبيرة من الكورتيزون، ما قد يتسبب في رفع مستوى السكر في الدم، وارتفاع الضغط.

حدوث آلام المعدة، ونقص البوتاسيوم، وهشاشة العظام.

ضعف المناعة الناتج عن الإفراط في تناول الكورتيزون.

خطورة تأثيرها على مرضى السكر والضغط.

مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب نتيجة

المسكنات وخوافض الحرارة.

الإصابة بقرحة المعدة.

اختلال وظائف الكلى

قال أن يوجد خطأ شائع بشأن المضادات الحيوية التي تساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا، أنها غير فعالة مع هذه الأمراض، لأنها مخصصة فقط لمكافحة العدوى البكتيرية.

أوضح الفيروس المنتشر بين المواطنين هذه الفترة عبارة عن نزلات برد وإنفلونزا موسمية، مؤكدًا أن فترة الإصابة تستمر لمدة 10 أيام، ينصح خلالها بتناول الأدوية الخافضة للحرارة تحت إشراف الطبيب، للتغلب على الحمى.

وأشار المتحدث باسم الصحة أن حقن البرد تتكون من مزيج من الكورتيزون والمضادات الحيوية، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات حول قدرتها على علاج الإنفلونزا.