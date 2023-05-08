بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

الأعمال المنزلية من أكثر الأشياء المرهقة للسيدات ، خاصة عندما تكون المرأة عاملة وتذهب الي عملها كل يوم ، ويمثل ذلك عبئ كبير علي المرأة ، وهناك بعض السيدات يقوموا بالأعمال المنزلية اليومية بطريقة خاطئة وهذا يؤثر بالسلب على صحة وسلامة العمود الفقري بصفة خاصة والجسم بصفة عامة ، لذلك نقدم روشتة طبيبة لربات البيوت تساعدهن على القيام بالأعمال المنزلية بكل سهولة وبدون تعب.



- التعود على الترتيب وتنظيف المنزل كل يوم ، هو خطوة صغيرة جدا في الأداء، لكنها تمثل إنجازا كبيرا في ترتيب المنزل بكل سهولة وبدون تعب.

- إذا شعرت بالتعب بمجرد التفكير بالبدء في تنظيم المنزل، فعليك تنظيم الوقت والبدء في تنظيف البيت كل يوم حتى لا تتراكم عليك اعمال المنزل وتصبح عبأ لذلك ستندهشين من مقدار ما يمكن القيام به في مثل هذا الوقت القصير ، يمكن البدء بغرف المنزل ثم مدخل المنزل.

- تساعدنا عملية القيام ببعض المهام المنزلية بشكل فوري، والتي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق، في الحفاظ على تنظيم البيت بشكل أفضل ، كما تجنبنا هذه الطريقة جزءا جيدا من الفوضى التي تحدث يوميا خاصة إذا كان لديك اطفال صغار .

- من الضروري القيام كل فترة بفرز الأشياء التي نريد الاحتفاظ بها والأخرى التي لم نعد نحتاج إليها، حتى الملابس التي لم نعد نرتديها، لترك مساحة للأغراض التي تستخدمينها .

- الحرص على عدم تأجيل الأعمال المنزلية المزعجة. إذ من الممكن أن يصبح شغل البيت بسيط وسهل وغير مكلف بالنسبة لك اذا لم يكن أحد يستطيع مساعدتك فعليك على القيام بهذه المهام المؤجلة، اول بأول .

- على ربة المنزل عدم حمل الأشياء الثقيلة لأي سبب من الأسباب، حتى لا تشعري بأعراض سلبية فى الجسم بعد القيام بالأعمال المنزلية .