فنانة شهيرة تنهار من البكاء وتدخل المستشفى بعد علمها بوفاة فهد الحيان

تعرضت الفنانة هيا الشعيبي إلى انهيار شديد بعد علمها بخبر رحيل الفنان السعودى فهد الحيان نجم مسلسل طاش ما طاش.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى صورا للفنانة هيا الشعيبي وهى تنقل إلى المستشفى وذلك بسبب تأثيرها الشديد برحيل فهد الحيان.

توفي اليوم الفنان السعودي فهد الحيان، عن عمر ناهز 52 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية.

واشتهر فهد الحيان، في السعودية بالأدوار الكوميدية بالمسلسلات الدرامية، ويعد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزًا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.

ومنذ بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.

فهد الحيان

كانت الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها من عرض موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وانتهت مقابلته بالنجاح، وطلب منه الفنان ناصر القصبي المشاركة معه في مسلسله الكوميدي الشهير طاش ما طاش، فبدأ بالظهور في الموسم الثاني منه، واستطاع بخفة لفت الأنظار إليه، رغم دوره دور ثانوي، فكانت بداية شهرته الواسعة وتعرف عليه الجمهور في المملكة العربية السعودية.

ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، لأنه أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل "غشمشم"، وقدم فيه دورًا مميزا في وهو دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، شاركته الفنانة هيا الشعبي البطولة في خمسة أجزاء.

يذكر أن الفنان فهد الحيان، أعلن اعتزاله عام 2014، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للجمهور وقتها ثم تراجع عن قرار الاعتزال.