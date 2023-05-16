تامر حسنى يكشف سر نجاح حفلاته فى مصر والكويت

كشف الفنان تامر حسنى عن سر نجاح حفلاته الفنية فى الدول العربية وداخل مصر التى تحقق أعلى حضور جماهيرى حيث يحرص الجمهور على التواجد الدائم بحفلاته.

وقال تامر حسنى على هامش حفله بالكويت فى فيديو متداول له : شعب الكويت حبيب قلبي وعلى راسي، وكل مرة بعمل هنا حفلة أحلى من اللي قبلها، وحفلاتي مختلفة عن الفنانين بسبب دعوات أمي وأبويا.. الحمد لله".

حفل تامر حسنى

وقد أشعل تامر حسني، حماس الجمهور الكويتي في حفلاته بمهرجان صيف الكويت، حيث أحيا حفلا استثنائيا أقيم على مسرح أرينا بمشاركة فرقة ميامي الكويتية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

واستقبل الجمهور تامر حسني، بعاصفة من التصفيق وعندما اعتلى المسرح انطلقت الاستعراضات النارية التي خطفت الأنظار إليها.

وقدم تامر، مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة متنقلا برشاقة بين القديم والجديد من أعماله ليشدوا تارة ويفسح الفرصة أمام الجمهور ليشاركوه بالغناء تارة أخرى، وكان أبرز ما ميز وصلة تامر الميدلي الذي جمع خلاله مقتطفات من أجمل أعماله.

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنيات "يا بنت الايه، و كل سنة وانت طيب و بحبك و عيش بشوفك و بعيش" وغيرهم من الأعمال المميزة.

وفي نهاية الحفل طلب تامر حسنى كلا من حسين موسى منظم الحفل وعبد العزيز منتج الحفل الصعود على المسرح لشكرهم على المجهود المبذول أمام الجمهور الذي احتشد للمشاركة في حفل تامر بالكويت.

وشاركت فرقة ميامي وأعضاءها الثلاثة فرسان في الوصلة الأولى من الحفل، حيث تعد ميامي من أقدم الفرق الغنائية وارجعوا السر في استمرارهم الى روح الفريق الواحد.

وقدمت الفرقة أمام جمهور الحفل مجموعة كبيرة من اغنيات "جويرة و صبوحة و شلون أنساك و حبيبي قلي وفيكم طرب و أسمر سلبني الروح و بستانس و غرامك شيء عجيب و عاشوا عاشوا و باك تون و الليلة غير الليالي و الحمدلله وشفناكم".

وقدم حفل تامر وميامي الإعلامي سلمان النجادة وامتد الحفل ل 4 ساعات وسط حضور جماهيري كبير تجاوز ال 5 آلاف متفرج، وتختتم حفلات مهرجان صيف الكويت الذي تنتجه ليلة عمر وتنظيم باشا جروب بحفل يجمع أصالة وإليسا.