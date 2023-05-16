عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسنى يكشف سر نجاح حفلاته فى مصر والكويت

تامر حسنى
تامر حسنى

كشف الفنان تامر حسنى عن سر نجاح حفلاته الفنية فى الدول العربية وداخل مصر التى تحقق أعلى حضور جماهيرى حيث يحرص الجمهور على التواجد الدائم بحفلاته.

وقال تامر حسنى على هامش حفله بالكويت فى فيديو متداول له : شعب الكويت حبيب قلبي وعلى راسي، وكل مرة بعمل هنا حفلة أحلى من اللي قبلها، وحفلاتي مختلفة عن الفنانين بسبب دعوات أمي وأبويا.. الحمد لله".

حفل تامر حسنى 

وقد أشعل تامر حسني، حماس الجمهور الكويتي في حفلاته بمهرجان صيف الكويت، حيث أحيا حفلا استثنائيا أقيم  على مسرح أرينا بمشاركة فرقة ميامي الكويتية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

هقطع ودانى لو سمعتهم.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب عن ياسمين عز ورضوى الشربيني

ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

واستقبل الجمهور تامر حسني، بعاصفة من التصفيق وعندما اعتلى المسرح انطلقت الاستعراضات النارية التي خطفت الأنظار إليها.

وقدم تامر، مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة متنقلا برشاقة بين القديم والجديد من أعماله ليشدوا تارة ويفسح الفرصة أمام الجمهور ليشاركوه بالغناء تارة أخرى، وكان أبرز ما ميز وصلة تامر الميدلي الذي جمع خلاله مقتطفات من أجمل أعماله.

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنيات "يا بنت الايه، و كل سنة وانت طيب و بحبك و عيش بشوفك و بعيش" وغيرهم من الأعمال المميزة.

وفي نهاية الحفل طلب تامر حسنى كلا من حسين موسى منظم الحفل وعبد العزيز منتج الحفل الصعود على المسرح لشكرهم على المجهود المبذول أمام الجمهور الذي احتشد للمشاركة في حفل تامر بالكويت.

وشاركت فرقة ميامي وأعضاءها الثلاثة فرسان في الوصلة الأولى من الحفل، حيث تعد ميامي من أقدم الفرق الغنائية وارجعوا السر في استمرارهم الى روح الفريق الواحد.

وقدمت الفرقة أمام جمهور الحفل مجموعة كبيرة من اغنيات "جويرة و صبوحة و شلون أنساك و حبيبي قلي وفيكم طرب و أسمر سلبني الروح  و بستانس و غرامك شيء عجيب و عاشوا عاشوا  و باك تون و الليلة غير الليالي و الحمدلله وشفناكم".

وقدم حفل تامر وميامي الإعلامي سلمان النجادة وامتد الحفل ل 4 ساعات وسط حضور جماهيري كبير تجاوز ال 5 آلاف متفرج، وتختتم حفلات مهرجان صيف الكويت الذي تنتجه ليلة عمر وتنظيم باشا جروب بحفل يجمع أصالة وإليسا.

الجمهور الكويتي تامر حسني جمهور تامر حسني حفل تامر حسني الفنان تامر حسني اغاني تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

موضوعات متعلقة

هقطع ودانى لو سمعتهم.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب عن ياسمين عز ورضوى الشربيني

حمادة هلال ينتهى من تسجيل أغنية متحملانى

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

هانى مهنى يكشف تفاصيل تقديمه برنامجا عن الموسيقى فى الإذاعة

ربنا نجاها.. دانا حمدان تكشف تطورات حادث مي سليم

ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

محامى شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات أزمتها مع روتانا.. خاص

في ذكرى ميلاد عادل المهيلمي..تزوج مرتين وأول من قدم شخصية الخط

ترشيحاتنا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

اعتقال رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا.. تفاصيل

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

قاطرة التنمية.. النقل تصل إلى العاصمة الإدارية وتسهل وصول المواطنين والموظفين لمصالحهم

بسبب الإعلانات المضللة .. الاتحاد الأوروبي يسن قوانين تنظم سوق الهواتف الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ