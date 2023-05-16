محافظ الجيزة والمهندس محسن صلاح في جنازة شقيق النائب محمد أبوالعينين|صور

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على حضور جنازة أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

كما تواجد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، لتقديم واجب العزاء إلى النائب محمد أبو العينين، في وفاة شقيقه.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، والكاتب الصحفي أحمد صبري، وعمر أبو العينين، ويوسف أبو العينين، نجلي النائب محمد أبو العينين، ومحسن حسن، مدير عام كليوباترا جروب، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي مصطفى بكري، والمستشار القانوني حسام السنهوري، وصفاء نوار، رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، ومحمد وديع، رئيس تحرير موقع “سي”، وعمرو الخياط، رئيس تحرير جريدة الأخبار، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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