إلهام أبو الفتح ومصطفى بكري يشاركان في جنازة شقيق النائب محمد أبوالعينين|فيديو وصور

حرصت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، على تقديم واجب العزاء إلي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في وفاة شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا.

كما تواجد الإعلامي مصطفى بكري، وقدم واجب العزاء إلى النائب محمد أبو العينين، بجانب وجود عدد كبير من قيادات والعاملين بمجموعة كليوباترا جروب.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين؛ الأستاذة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتب الصحفي أحمد صبري، وعمر أبو العينين ويوسف أبو العينين، نجلا النائب محمد أبو العينين، ومحسن حسن، مدير عام كليوباترا جروب، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، والإعلامي أحمد موسى.

وحضر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولين العرب، والمستشار القانوني حسام السنهوري، ورجل الأعمال أحمد عز، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وصفاء نوار، رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، ومحمد وديع، رئيس تحرير موقع “سي”، وعمرو الخياط، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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