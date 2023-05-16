التعليم العالي: السماح لطلاب الثانوية العامة العام الماضي بالالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 والشهادات المعادلة العربية والأجنبية لـ تنسيق الثانوية العامة 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية عقب انتهاء الامتحانات، بينما انطلق التقديم للجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بداية من اليوم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، أنه يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم، “إلكترونيًا”، من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وأضاف "المصدر " أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.