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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ورشة عمل للتعرف على جهاز طبي يتنبأ بإصابات اللاعبين بالجامعة المصرية الصينية

الجامعة الصينية
الجامعة الصينية

استضافت كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية، الخبير الأمريكي روبرت باتش؛ لعمل ورشة عمل على جهاز الايزوكينتيك والذي يمكنه التنبؤ بإصابات اللاعبين قبل حدوثها، حيث يلقي محاضرة عن استخدامات "الايزوكينتيك"، إلى جانب عرض مجموعة من الحالات العملية للطلاب. 

وذكر بيان صادر اليوم، عن الجامعة المصرية الصينية، أن جهاز "الايزوكينتيك" يمكنه التنبؤ باصابة أي لاعب في الملعب قبل المباراة، لأن لديه قدرة على إجراء مجموعة من الحسابات العلمية التي من شأنها أن تحدد مدى جاهزية اللاعب الكاملة من عدمه لأداء المباراة حتى تجنبه الإصابة، وفي حال حدوث الإصابة يمكن للجهاز قياس كافة التغيرات الخاصة بالقدرة العضلية التى حدثت، ومن ثم يمكن وضع برنامج علاج طبيعي ناجح يستطيع من خلاله اللاعب او المريض أن يعود إلى ممارسة حياته وأنشطته بشكل طبيعي. 

 

وتتميز كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية، أن لديها معامل بحثية على جهاز الايزوكينتيك في الميكانيكا الحيوية، والمعامل البحثية الخاصة برسم العضلات، وأيضا في صحة المرأة والقلب والأوعية الدموية، وهو ما يؤدي إلى تنشيط العملية البحثية للطلاب، فضلا عن زيادة القدرات المهارية والعلمية للدارسين، الأمر الذي يمكنهم من إثراء سوق العمل في مصر والخارج بما لديهم من خبرات ومهارات اكتسبوها خلال فترة الدراسة بالجامعة. 

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وروبرت باتش عالم أمريكي الجنسية نائب رئيس شركة CSMI الامريكية المتخصصة في تصنيع وتطوير جهاز عمل التمارين العلاجية والاستشفائية ISOKinetic (Humac Norm)، وجاء من خلال الشركة الدولية للتأهيل التكنولوجي IRG ليتحدث عن تفاصيل جهاز "الايزوكينتيك" واستخداماته ومميزاته، بحيث يتاح للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس أن يكون لديهم القدرة على استخدام الجهاز ومتابعة المرضى وتقييم الحالات، بينما تتميز كلية العلاج الطبيعي بالجامعة بأن لديها أحدث الأجهزة في مجال الميكانيكا الحيوية وتحليل الحركة.

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