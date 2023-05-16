رئيس جامعة عين شمس يصطحب السفير الصيني في جولة بمتحف الزعفران.. صور

اصطحب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، معالي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة السفير لياو ليتشيانغ والوفد المرافق له، في جولة داخل متحف الزعفران الموجود بالحرم الرئيسي للجامعة .

جاء ذلك خلال زيارة وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بجمهورية الصين الشعبية لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ليو يون، مدير مستشفى جيانغسو ، وعضوية كل من الدكتور بان ينبينغ نائب مدير الشؤون الطبية بمستشفى جيانغسو و الدكتور وانغ شيوكين، مدير إدارة التعاون الدولي و الدكتور شو زاكوان، مدير وكبير الأطباء بقسم الجراحة العامة، و الدكتور لي شيانغ تشون نائب مدير مركز الكبد و الدكتور ليو لي مدير قسم المناظير والجهاز الهضمي.

وخلال الجولة استمع السفير الصيني والوفد المرافق له لشرح تفصيلي حول جميع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف الذي أنشئ لغرض تعليمي في الأساس وتم افتتاحه منذ أيام.

و أبدى الزائرون من جمهورية الصين الشعبية إعجابهم بالمتحف والذي يعكس جانباً من الحضارة المصرية العريقة ويضم قطع أثرية تجسد أكثر من فترة تاريخية من تاريخ مصر الحديث والمعاصر.