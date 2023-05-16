خالد الكمار: لغة تفاهم كبيرة بيني وكريم الشناوي..ولم أتخيل نجاح موسيقى "قابيل"

حل الموسيقار خالد الكمار، ضيفًا على راديو إنرجي 92.1 مع زهرة رامي، في برنامج سيبها دايرة للحديث عن آخر أعماله التي شارك بها في الموسم الرمضاني، وعن كواليس الكثير من الأعمال التي قدم لها الموسيقى التصويرية.

وقال “الكمار”، إنه تعلم المزيكا من الكتب وإن علاقته بالمزيكا مختلفة، وبسؤال رامي له عن لماذا يقدم عملين معاً في موسم واحد، قال "بحب يكون ليا حاجتين مختلفتين في نفس الوقت والعملين بيكونوا مختفلين تماماً زي ما قدمت موسيقى مسلسل الاختيار 2 وموسيقى مسلسل خلي بالك من زيزي في نفس العام".

كريم الشناوي

وتطرق الحديث عن موسيقى فيلم من أجل زيكو، وقال: "في فيلم من أجل زيكو حرصت أن تكون الموسيقى تتحدث عن العائلة والأسرة وظهر ذلك من خلال تسلسل الأحداث".

وبسؤال زهرة رامي عن النجوم أو الأعمال التي يحب العمل عليها، قال: "أتخيل لو كنت هاقدم موسيقى لعمل فني في الماضي هيكون عمل من بطولة فؤاد المهندس، نجيب الريحاني أو إسماعيل يس.