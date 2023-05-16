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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.. 8 ورش عمل ضمن فعاليات معرض أفروبلاست

صدى البلد

أطلق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم جدول الندوات وورش العمل متضمنا 8 جلسات من المقرر عقدها على هامش معرض أفرو بلاست في الفترة من 18 وحتى 21 مايو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه تم اختيار الندوات وموضوعاتها بما يتناسب مع احتياجات الشركات في الفترة الحالية وشملت موضوعاتها التصدير وآليات اختراق الأسواق الخارجية والمعاملات والخدمات البنكية والتمويلية للقطاع الصناعي المقدمة من بنك القاهرة والاتجاهات المعاصرة في قطاع الكيماويات (البلاستيك) وبرامج تطوير الموردين المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ولقاء حول دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دعم سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام ولقاء حول التحول الرقمي ولقاء أخير بعنوان ما لا يقاس لا يطور.

ويشارك بالمعرض القطاعات الاتية (البلاستيك – المطاط - صناعات معالجة واعادة تدوير البلاستيك – البتروكيماويات - صناعات المنتجات المنزلية) بحضور 57 شركة مصرية و52 شركة من الصين و23 شركة من تايوان و 4 من ألمانيا وشركة من كل من هونج كونج و إيطاليا وكوريا والسعودية.

أبو المكارم إعادة تدوير إعادة تدوير البلاستيك البتروكيماويات المجلس التصديرى المنتجات المنزلية صناعات قطاع الكيماويات

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