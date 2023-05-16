بتنافس نفسك.. رسائل نارية من زوجة أحمد سيد زيزو لمنتقديه

حرصت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرد على الانتقادات التي تعرض لها زوجها مؤخراً.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "مش بحب اتكلم فى الحاجات دى عشان مديش قيمة لموضوع مالهوش قيمة من الأساس، بس انت خارج أي مقارنة واي منافسة اصلا انت بتنافس نفسك وبس وربنا مش بيضيع حق حد أبدا".

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.