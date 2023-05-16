للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة..خطوات حجز الكشف الطبي للمعاقين

تسعي الدولة إلي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخدمات المقدمة والتي من بينها بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتيح لحاملها العديد من التسهيلات والمميزات.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتوفر الدولة برامج الحماية الاجتماعية إلي ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم مميزات عدة يتمتع بها حامل كارت الخدمات المتكاملة حيث يمكن الحصول عليه عبر عدة خطوات من بينها الكشف الطبي .

خطوات حجز كشف طبي للمعاقين

ويمكن الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الخضوع للكشف الطبي والذي يجب أن يتم من خلال مجموعة من الخطوات

- تبدء أولي خطوات حجز كشف طبي من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية .

- كما تتضمن الخطوة الثانية اختيار حجز موعد الكشف الطبي.

- ثم يطلب منك فى هذه الخطوة إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة مع كتابة الاسم رباعي و تاريخ الميلاد وتحدد النوع ذكر أو أنثي.

-ثم فى هذه الخطوة تقوم بتحديد الحالة الاجتماعية أعزب أو متزوج أو أرمل.

- اختر المحافظة ثم حدد المدينة التي تسكن بها وقم بإدخال العنوان و الوظيفة ثم فى هذه الخطوة قم بكتابة رقم التليفون.

- حدد نوع الإعاقة ثم اضغط على حفظ البيانات.

- ستصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، وكذلك تحديد نوع الإعاقة وصحة جميع البيانات.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتشمل الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم والتي تشمل مايلي :-:

- تتضمن الفئات المستهدفة من بطاقة الخدمات المتكاملة جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة

- ومن بين الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب

- كما تشمل الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات

- إصابات وتشوهات العمود الفقري

- كما تضم الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة حالات الجزام

- وأيضا تشمل الفئات حالات تيبس المفاصل المتوسط

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، ولا يعتبر بتر إصبع أو اثنين في اليد الواحدة أو اليدين أو القدم من الإعاقات المتوسطة.

- إعاقات العين الواحدة إذا كانت قوة إبصار الثانية اقل من 6\18

- وتشمل أيضا الفئات المستحقة ل بطاقة الخدمات المتكاملة شلل الأطفال الشديد

-الشلل الرباعي وأيضا حالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي

- فقد السمع التام كما تشمل ايضا الإعاقات الذهنية الشديدة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

ويحصل المواطن من ذوي الهمم الحاصل علي بطاقة الخدمات المتكاملة علي العديد من المميزات والتي تتضمن مايلي :-

- الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

- كما تتضمن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- كما تتضمن المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

- توفر بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

- الدمج في المعاهد والجامعات.