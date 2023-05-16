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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يخسر.. الكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن الغرب يأمل في شن هجوم مضاد أوكراني، لكن من غير المرجح أن تلبي نتيجته التوقعات، كما أنه في الوقت نفسه يمكن أن يمنح روسيا ميزة.

وقالت المجلة: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يفترض أن هذا الهجوم يمثل ذروة المساعدات الغربية لأوكرانيا وأنه بمرور الوقت ستكون روسيا قادرة على استنزاف القوات المسلحة لأوكرانيا، وبالتالي فإن موسكو واثقة من أن الهجوم القادم على كييف سيكون هجومًا من جانب واحد”.

وأشارت إلي أن المسؤولين في مختلف البلدان، الذين يعتقدون أن الحزمة التالية من المساعدة العسكرية لسلطات كييف ستغير مسار اللعبة، يشعرون بخيبة أمل مستمرة.

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وأوضحت أن "الوقت قد حان لكي يبدأ الغرب في التخطيط بشكل أكثر فعالية لمستقبل أوكرانيا ، وليس التركيز على هجوم مضاد واحد فقط، حيث يظهر التاريخ أن الصراعات يمكن أن تكون صعبة للغاية".

ويتحدث السياسيون الغربيون باستمرار عن كيف يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة ويقومون بضخ الأسلحة بشكل متزايد في نظام كييف.

ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.

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