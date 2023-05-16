الحياة حلوة اضحكوا.. استقبال حافل من الجمهور لـ جورج وسوف في مصر

استقبل الجمهور الفنان جورج وسوف بحفاوة كبيرة فور وصوله إلى طابا في مصر، وقابلهم بكلمات تشجيعية رغم مروره بأزمة شخصية ونفسية كبيرة بعد وفاة ابنه.

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وقابل جورج وسوف الجمهور بابتسامة لم تفارق وجهه، موجها لهم كلمات تشجيعية أبرزها: "الحياة حلوة اضحكوا.. ما تزعلوني"، وحرص على التقاط الصور معهم.

ويستعد جورج وسوف لطرح مجموعة جديدة من الأغاني التي كان يحضر لها خلال الفترة الماضية.

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وأكد جورج وسوف في تصريحات له، أن سر النجاح هو التواضع ومحبة الناس وأن من يخرج عن ذلك سيفقد محبة الناس واعتبر هذا الأمر خطأ كبير.

ومن المقرر أن يحيي النجم جورج وسوف مجموعة من الحفلات في اليونان في شهر أغسطس المقبل.

ويقدم جورج خلال هذا الشهر 6 حفلات دفعة واحدة يبدأها بحفل بأثينا مرورا بـbodrum ثم حفل آخر فى mykonos وحفل بـ marmaris وat sea وينتهى بحفل آخر بأثينا.

كما يستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائى يوم 18 من شهر مايو الحالي داخل أحد الفنادق الكبرى بقطر، وبدأ جورج الترويج للحفل والذى من المفترض أن يشاركه الغناء فيه المطرب ملحم زين، من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى للحفل.

ومن المفترض أن يسافر جورج وسوف إلى قطر منتصف الشهر الحالي يقوم بعمل عدة بروفات مع فرقته الخاصة قبل موعد الحفل الرسمي ووضع قائمة بالأغاني التى يقدمها أمام الجمهور.