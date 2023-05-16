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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بني سويف الأهلية: حوار مفتوح مع الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

صدى البلد

تابع الدكتور منصور حسن القائم بعمل  رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، استقبال الجامعة للطلاب العائدين من دولة السودان الشقيقة، وكذلك الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع ومنها روسيا وأوكرانيا ممن لديهم رغبة لاستكمال دراستهم داخل مصر، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.
 

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم، صورة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو المعادلة، وإثبات إقامة بالدولة المحول منها الطالب شهادة تحركات، وشهادة إثبات قيد.

ونوه بأنه سيتم التحقق والتحري من جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطالب، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتيسير كافة الإجراءات.

وقام رئيس الجامعة، بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

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