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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينتظرها الصيادون والهواة بالليالي القمرية..تعرف على رحلة سمكة الشعور من المحيط الهندي

موسم صيد الشعور
موسم صيد الشعور

تعتبر سمكة الشعور واحدة من الأنواع الهامة والمميزة في مياه البحر الأحمر، وتبدأ في هذا الوقت من كل عام موسم صيدها، حيث تهاجر إلى تلك المياه من المحيط الهندي لتضع بيضها. 

تتميز سمكة الشعور بأحجامها المختلفة وأسعارها المرتفعة، خاصة في موسم صيدها، وتحظى بشعبية كبيرة بين الصيادين وعشاق الصيد.

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وفقًا لحمزة أبو الناظر، رئيس جمعية الصيادين، تعتبر سمكة الشعور من الأسماك المهاجرة التي تهاجر من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر، وتتواجد في المياه طوال العام، بالإضافة إلى تواجدها في فصل المرجان وخاصة في شهر يناير. وتنقسم سمكة الشعور إلى عدة أنواع، بما في ذلك الشعور الحر ذو الخطوط اللبنية والشركس والقمرة والبونجز والخرمي.

أما طريقة صيد سمكة الشعور، فيتم ذلك باستخدام السنارة، حيث يفضل استخدام سنارة واحدة قبل وزن الثقل أو سنارتين بعد الثقل. وتكون الثقل مثبتة بالأسفل، ويفضل استخدام سنارة واحدة لأن سمكة الشعور قوية ويمكن أن يتعلق بها سمكتان.

من جانبه، كشف شاذلي بشير، شيخ شباب قبيلة عرب العبابدة وأحد الخبراء في مجال الصيد، عن وجود مناطق معينة يتم فيها صيد سمكة الشعور، وتُعرف هذه المناطق بـ "الفرشات". تشمل الفرشات العديد من المناطق مثل الفرشة التحتانية وفرشة العرق وفرشة ام قمر وهناك فرش أخرى بالقرب من جزيرة شدوان وكذلك شمال الغردقة وأغلب محترفى الصيد يقومون بتسجيل إحداثيات تلك الأماكن للعودة إليها مرة أخرى.

ويشير الشيخ سليمان عودة شيخ الصيادين بالغردقة أنه في الليالي القمرية خلال شهور مايو ويونيو من كل عام، ينتظر الآلاف من صيادي البحر الأحمر بفارغ الصبر حلول عيدهم السنوي، الذي يعرف بـ "فرشة أسماك الشعور" يشارك في هذا الحدث أيضًا هواة الصيد من جميع أنحاء البلاد الذين يتوجهون إلى سواحل البحر الأحمر.

وتابع عوده في هذا التوقيت المحدد، تنتقل أسماك الشعور بأعداد ضخمة من سواحل البحر الأحمر الجنوبية في الشلاتين وحماطة نحو سفاجا والغردقة، حيث تتجمع ملايين الأسماك وتعد جزر أبورمادة وأم قمعر والشبرور وكارلوس والعرق الصغير أماكنًا مثالية لتواجدها، فهي ملاذات مفضلة لأسماك الشعور السبيط أو الكاليماري.

وكشف سيد مرزوق أحد ابناء البحر الأحمر والخبراء فى مجال الصيد تتراوح أحجام هذه الأسماك بين 2 و12 كيلوغرامًا للسمكة الواحدة. ويعتبر الوقت المثالي لصيدها هو خلال الليالي القمرية في الفترة من 13 إلى 22 من الشهر القمري.

وتابع مرزوق يعد موسم هجرة أسماك الشعور من أبرز فعاليات الصيد، حيث تهاجر هذه الأسماك في أسراب كبيرة من الجنوب إلى منطقة شمال البحر الأحمر، وذلك في الموعد السنوي المعتاد لظهورها.

وأض اف مرزوق قبل بدء موسم فرشة أسماك الشعور بعدة أيام، يبدأ الصيادون في تجهيز القوارب والمعدات اللازمة وإعداد الطعوم. يجذب هذا الموسم صيادي المنطقة ومحبي الصيد من مختلف المحافظات، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق.

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