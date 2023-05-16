بدعم من وكالة الطاقة.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء 16 مايو، بدعم من توقعات ارتفاع الطلب العالمي من وكالة الطاقة الدولية، لكن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع حدت من المزيد من المكاسب.

زادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.35% إلى 75.44 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 0.27% إلى 71.30 دولار للبرميل.

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليون برميل يوميًا.

وقالت إن تعافي الصين بعد رفع قيود كوفيد -19 تجاوز التوقعات، حيث وصل الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يومياً في مارس.

وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية الاثنين 15 مايو أنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في أغسطس.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الواردة من الصين أن نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في أبريل، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد الزخم في بداية الربع الثاني.