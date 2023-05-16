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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يحتفي بوصول جوني ديب إلى السجادة الحمراء لمهرجان كان| صور

جوني ديب في مهرجان
جوني ديب في مهرجان كان

استقبل الجمهور الممثل العالمي جوني ديب بحفاوة كبيرة فور مروره على السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الليلة. 

علت صيحات الجمهور ووسائل الإعلام فور وصول جوني ديب وفريق عمل فيلمه الجديد، وحرص على التقاط الصور معهم والإمضاء على تذكارات منه.

 

جوني ديب في كان 

 

يعود الممثل الشهير جوني ديب متوجا على عرش هوليوود لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يعرض خلاله فيلمه Jeanne du Barry.

 

واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر. 

في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل. 

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر. 

من المتوقع أن يطغى حضور جوني ديب لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي على الأجواء، بعدما استعاد بريقه خلال الفترة الماضية، وانتهى من قضيته مع آمبر هيرد، ويقضي أوقاته ما بين السفر والرسم والاستمتاع بالانتصار. 

كان افتتاح مهرجان كان السجادة الحمراء لمهرجان كان العالمى جونى ديب الممثل الشهير جوني ديب

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