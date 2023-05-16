بسبب الشناوي .. صدمة لجماهير الاهلي في مباراة الترجي المقبلة

اعلن الاعلامي احمد شوبير عن غياب محمد الشناوي حارس مرمي نادي الاهلي عن مباراه الترجي في القاهرة .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: " محمد الشناوى يغيب عن مباراة الاهلي والترجي ".



بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.