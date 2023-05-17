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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: جميع القوى والأحزاب والكيانات شاركوا بلا استثناء في الحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني على مدار يومين لم يشهد أي مشكلات أو تقولات، وجميع القوى والاحزاب والمجتمع الاهلي والكيانات ستكون قد شاركت بلا استثناء في الحوار الوطني وسيعلن ذلك في نهاية الأسبوع.

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وأوضح «رشوان» خلال على شاشة «اكسترا نيوز»، أن الحوار لم ينتبه إلى الأصوات المشككة في نجاحه، لأن الحوار الوطني عملية جادة جدا، وبعض ممن هاجموا الحوار الوطني في البداية تحولوا إلى راغبين في الانضمام للحوار، ولكن بمجرد أن فقدوا أحد الشرطين وهما الاعتراف بالدستور المصري وعدم التحالف مع جماعات عنف أصبحوا غير قادرين على المشاركة.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن من بعض المتواجدين في الخارج حاولوا التواصل معي تلفونيا للمشاركة، مضيفا أن من يريد النجاح لا يمكنه أن يفكر في من يريدون إفشاله، ونجاح الحوار الوطني هو نجاح لدولة وليس لشخص، متابعا «بعض الوطنيين جاءوا من الخارج وشاركوا بمنتهى الوطنية، وهناك بعض الأسماء الوطنية التى اضطرت للسفر للخارج سيشاركون قريبا في الحوار».

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