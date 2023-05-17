محمود علاء يحسم موقفه بشأن العودة إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمود علاء لاعب الزمالك والمعار للاتحاد السكندري من العودة للفارس الأبيض الموسم المقبل.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة Ten : "محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري لا يمانع في العودة لنادي الزمالك بداية من الموسم الجديد، وخاصةَ أن عقده مع الفارس الأبيض ممتد للموسم المقبل".

وأضاف : “محمود علاء حتى هذه اللحظة لم يتلق أي اتصالات رسمية من مسؤولي الزمالك لإخطاره بالعودة للأبيض بداية من الموسم المقبل ، لكن هناك ترحيب كبير من اللاعب”.

قرار جهاز الزمالك



وتابع : “الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أوصى بضوروة التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو القادم خاصةً بعد إصابة محمود حمدي الونش”.