الفيضانات تغمر شوارع إيطاليا وإجلاء 900 شخص |شاهد

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء حوالي 900 شخص، أمس الثلاثاء في منطقتي إميليا رومانيا وماركي الإيطاليتين بعد أن فاضت الأنهار والجداول على ضفافها أو هدّدت بذلك.

وحسب ما ذكرته وكالة “أنسا” الإيطالية، تم تنفيذ عمليات الإجلاء في مناطق على طول ساحل البحر الأدرياتيكي.

وكان لا بد من إخلاء وحدة الحوادث والطوارئ التابعة لمستشفى في سينجاليا بالقرب من أنكونا، عاصمة ماركي، نتيجة للفيضانات. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت خدمات الإطفاء أن أشجارًا سقطت وحدثت انهيارات أرضية وتقطعت السبل بسيارات.. وقالت إنه تم استدعاؤها أكثر من 120 مرة.

وقُطعت خطوط السكك الحديدية بين المدن في المنطقة، وأغلقت السلطات المدارس في بعض المدن.

ومنعت البلديات على طول البحر الأدرياتيكي الوصول إلى الشواطئ، مشيرة إلى رياح قوية وأمواج عالية. وكانت هناك انهيارات أرضية في مقاطعة بيزارو أوربينو في ماركي.

وكانت وكالة الدفاع المدني أصدرت تحذيرًا على أعلى مستوى يوم الاثنين، من الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة إميليا رومانيا.

وتم حث السكان في بعض المناطق على تجنب السفر غير الضروري والعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.