مستثمر أمريكي يفجّر مفاجأة: الدولار يقترب من نهايته

كشف المستثمر الأمريكي الشهير جيم روجرز، اليوم الأربعاء، أن الدولار الأمريكي يقترب من نهايته وبدأ يفقد مكانته كعملة رائدة في العالم.

وأوضح روجرز لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الناس بدأوا بالامتناع عن استخدام الدولار، خاصة أن الولايات المتحدة هي الدولة صاحبة أكبر دين في التاريخ".

وأضاف أن "الكثيرين بدأوا يفكرون إذا كانوا يرغبون باستخدام هذه العملة لأنها قد تواجه مشاكل في المستقبل.. كما تعلمون أن العملة الدولية يجب أن تكون حيادية تمامًا".

ولفت: "رغم ذلك، وحتى الآن، لم يجد العالم شيئًا ليحل محل الدولار أو حتى ينافسه".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة سقف الديون، إلا أن روجرز أشار إلى أن واشنطن لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الدين القومي المتزايد لن يسمح للبلاد بتجنب مشاكل اقتصادية خطيرة في المستقبل.