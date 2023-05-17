ناقد رياضي: الزمالك صدم يوسف أسامة نبيه

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن الزمالك عقد جلسات مع يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر ثنائي الفريق لتجديد عقودهما بالفترة المقبلة.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك عرض على يوسف أسامه نبيه مبلغ مليون و 500 ألف جنيه سنويًا، وهو مبلغ كان صادم للاعب ووالده، وطالبوا بزيادة المبلغ خاصةً أن الراتب ضعيف".

وأضاف محمد مراد: "بيراميدز عرض على اللاعب مبلغ 7 ملايين جنيه، والزمالك سوف يكون الخاسر الأكبر في رحيل سيف ونبيه بالموسم الجديد".

واختتم: "الزمالك هو من وضع نفسه في الأزمة من البداية، ولو تم عرض على الأقل 3 ملايين جنيه، كان نبيه سوف يوافق، ونفس الأمر بالنسبة إلى سيف فاروق جعفر".