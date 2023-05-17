أخبار السيارات| القائمة الكاملة لأسعار رينو 2023 في مصر.. لو معاك 180 ألف جنيه اشتري أوبل أسترا مستعملة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تستمر أحداث الوسادة الهوائية لشركات صناعة السيارات، لكن هذه المرة لا تتعلق بفشل تاكاتا الذي أدى إلى أكبر استدعاء في تاريخ السيارات، حيث تستدعي جنرال موتورز ما يقل قليلاً عن مليون سيارة دفع رباعي من Buick و وشيفروليه و GMC

تعتبر السيارة بروتون ساجا موديل 2022، من أرخص السيارات السيدان المتواجدة داخل السوق المحلى المصري، وكان الوكيل المحلى للعلامة التجارية بروتون في مصر ، قد أعلن عن زيادات سعرية عليها خلال أبريل الماضى .

أدى الارتفاع الكبير لأسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق في السوق المصرية، إلى بحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتمادية مُستعملة بأسعار مناسبة للأغراض اليومية الأساسية.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو ، زيادة سعرية جديدة منذ فترة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

تعتبر السيارة أوبل أسترا أحد أبرز السيارات الاعتمادية المستعملة في السوق المصري، حيث حققت انتشاراً واسعاً ويستمر إنتاجها حتى الآن.