تعرف على أسعار بروتون ساجا فى 2023

تعتبر السيارة بروتون ساجا موديل 2022، من أرخص السيارات السيدان المتواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وكان الوكيل المحلى للعلامة التجارية بروتون في مصر ، قد اعلن عن زيادات سعرية عليها خلال أبريل الماضى .

بروتون ساجا موديل 2022

وتاتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزما أقصى للدوران 120 نيوتن متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، على حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات .

بروتون ساجا موديل 2022

باللإضافة الى احتواء الفئة الثانية من السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، على جنوط رياضية 15، وشاشة وسائط 7 بوصات، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وسبويلر خلفى.

وتضم السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسادة هوائية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، أنظمة مساعدة الفرامل BA .

بروتون ساجا موديل 2022

أما عن اسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2022

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 430,000 جنيه.

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 465,000 جنيه.