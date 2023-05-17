محافظ المنوفية يقرر نقل مدير إدارة الحدائق لإهماله وضعف مستوى الإشراف

فاجي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المشتل الزراعى أحد المشروعات الإقتصادية بالمحافظة ، وذلك لمتابعة ألية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع ، وقرر المحافظ نقل مدير إدارة المشتل لضعف مستوى الإشراف وإهمال الزراعات المتواجدة.

حيث تفقد محافظ المنوفية النباتات والأشجار وتلاحظ وجود إهمال للشتلات والزراعات ، وعلى الفور وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بحضر شامل للزراعات والشتلات الموجودة بالمشتل ، كما وجه بإعداد لائحة مالية للمشروع تساهم في التسويق لمنتجات المشتل لتحصيل عائد مادى للمحافظة تعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.



كما وجه المحافظ ، بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بنطاق أحياء غرب وشرق شبين الكوم على ان يتم تعميمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن .

وشدد محافظ المنوفية ، على أنه لن يتم السماح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة العمل وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى.