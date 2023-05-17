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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر نقل مدير إدارة الحدائق لإهماله وضعف مستوى الإشراف

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

فاجي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المشتل الزراعى أحد المشروعات الإقتصادية بالمحافظة ، وذلك لمتابعة ألية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع ، وقرر المحافظ نقل مدير إدارة المشتل لضعف مستوى الإشراف وإهمال الزراعات المتواجدة.

حيث تفقد محافظ المنوفية النباتات والأشجار وتلاحظ وجود إهمال للشتلات والزراعات ، وعلى الفور وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بحضر شامل للزراعات والشتلات الموجودة بالمشتل ، كما وجه بإعداد لائحة مالية للمشروع تساهم في التسويق لمنتجات المشتل لتحصيل عائد مادى للمحافظة تعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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كما وجه المحافظ ، بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بنطاق أحياء غرب وشرق شبين الكوم على ان يتم تعميمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن .

وشدد محافظ المنوفية ، على أنه لن يتم السماح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة العمل وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى.

المشروعات الاقتصادية محافظ المنوفية الحدائق المشتل الزراعي

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