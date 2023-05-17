وكيل تعليم المنوفية يتفقد استراحات المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية.. صور

تفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه الدكتور خالد الأشهب، مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد مزروع، مدير إدارة السادات التعليمية، استراحات مدينة السادات للاطمئنان على تجهيزاتها من جميع الجوانب المعيشية.

يأتي ذلك لاستقبال المنتدبين لامتحانات للدبلومات الفنية للعام الدراسي 22 / 2023م من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين والإداريين.



وتأكد وكيل الوزارة، من وجود وجودة كل التجهيزات المعيشية اللازمة مثل: “الأسرة والثلاجات والبوتاجازات والمراوح وتجهيزات أدوات المطابخ”، في استراحة مدرسة خالد بن الوليد (رجال)، واستراحة مدرسة أسامة بن زيد (سيدات) وأشاد بنظافتهما.

جولة وكيل تعليم المنوفية

جولة وكيل تعليم المنوفية

جولة وكيل تعليم المنوفية

جولة وكيل تعليم المنوفية

جولة وكيل تعليم المنوفية

جولة وكيل تعليم المنوفية