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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير المناطق غير المخططة وشوارع البندر بدمياط.. صور

تطوير الشوارع
تطوير الشوارع

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت بشوارع البندر بالمنطقة القديمة، وذلك فى إطار مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يجرى بعدد ٧ مناطق بمدينة دمياط " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

كما تم الانتهاء من تنفيذ الرصف بالطبقة الاسفلتية ،ويجرى استكمال تلك الأعمال بالمنطقة ، وأكدت " محافظ دمياط " مجددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة للانتهاء ،على أن يتم العمل بالتوازى بجميع المناطق المدرجة بالمشروع..

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، يستهدف تحقيق التطوير الشامل لتلك المناطق ،حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات المرافق وإنشاء شبكات لصرف مياه الأمطار ، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية..

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