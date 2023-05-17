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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: نعمل على مدار الساعة لإعادة المعرض المحترق إلى وضعه

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استهل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع المجلس التنفيذي "اليوم الأربعاء"بتقديم الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين تضافرت جهودهم في التعامل مع أزمة حريق المعرض التجاري  (معرض شباب مصر)

واستعرض المحافظ الإجراءات الفورية التي نفذتها المحافظة للتعامل السريع مع الواقعة الأليمة، بداية من تحرك الحماية المدنية لإطفاء الحريق والسيطرة علية ومنع امتداده للأماكن المجاورة ، وانطلاقاً بوقف الامتحانات بإحدى  المدارس المجاورة والاطمئنان على سلامة الطلاب، وصولاً لبدء أعمال تبريد المكان  لتمشيط الموقع وحصر الخسائر المادية.

كما أكد المحافظ، أن الحكومة، كانت تتابع تداعيات الموقف أولاً بأول، حيث كان يتم نقل تطورات الوضع لحظة بلحظة لكافة الأجهزة المعنية بالحكومة وفي إطار متابعة دقيقة من رئاسة مجلس الوزراء.

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وأشار المحافظ إلى التنسيق الذى تم مع وزارة التضامن الاجتماعي، حتى تم التصديق على 60 ألف جنيهاً وفتح حساب للتبرعات، بجانب التنسيقات التي تمت مع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة استعداداً لأية تطورات في مقدمتهم مدير الأمن وجامعة بني سويف ، فضلاً عن التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وغيرهم.

ونوه المحافظ بأن ذلك التضافر والعمل بروح الفريق الواحد من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، أسفر عن نقل الموضوع بالصورة والمضمون الصحيح، مؤكداً على الدور الذي قامت به وسائل الإعلام، الذي  ساهم بشكل كبير في نقل الصورة بوضوح ومصداقية سواء من وسائل الإعلام والمراسلين داخل المحافظة أو القنوات الفضائية ، مثمناً مشاركة برنامج " الحكاية " للإعلامي عمرو أديب الذى تناول الموضوع من منطلق المساهمة المهنية  والواجب الوطني والإنساني ، مما أسهم ،بجانب كافة الجهود،  في الحصول على دعم القيادة السياسية اللامحدود لتجاوز تداعيات وآثار تلك  الواقعة الأليمة.

ويجرى حاليا العمل على مدار الساعة في تأهيل موقع الأعمال بالمعرض التجاري الخاص ( شباب مصر)، مع وصول معدات وأجهزة وجهاز التعمير، وذلك تنفيذاُ لتكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان في السابق.

بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سوي محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

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