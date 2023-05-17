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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة مياه بني سويف تعلن قطع المياه عن قرية دشاشة.. الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه  عن قرية دشاشة  التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا  ،وذلك  غداً الأربعاء 17 مايو الجاري  ، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً  وحتى الساعة 5 عصراً، وذلك للقيام بربط خط 10 بوصة على خط 6 بوصة
 

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وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال ربط الخط، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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