مايا مرسي تستعرض خطط القومي للمرأة أمام تضامن النواب

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للعام المالي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك فى سياق تمثيل مايا مرسي، لمصر في الدورة 85 للجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة ( السيداو)، وهي الآلية الأممية لحقوق الإنسان المكونة من خبراء مستقلين حيث تراقب تنفيذ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتألف من 23 خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.

وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، عن الوضع التنفيذي لانشطة وبرامج المجلس بفاعلية لاسيما مع الانخفاض التي يشهده مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023/1024 بواقع 66.4 مليون جنية، وهو نفس الأمر الذي نوهت إليه النائبة رضوي جعفر، وكيله اللجنة.

استعرضت مرسي أبرز المشروعات التي عمل عليها المجلس القومي للمراه خلال العام المالي الجاري، لاسيما فيما يخص التمكين الاقتصادي، في القري والريف، قائلا :" نعمل علي تمكين المرأه في فتح مشروعاتها، وتساعدها علي المساهمة بفاعليه في زيادة الدخل للأسرة".

وأشارت "مرسي" إلي أن أحد هذه المشروعات تدوير المخلفات لاسيما واتجاه الدوله بالتركيز علي المشروعات الخضرء.

شددت "مرسي" على ضرورة التوصية بتعزيز وزارة التخطيط للباب السادس خلال السنة المالية الجديدة، للتمكن من تنفيذ المشروعات التي يضعها المجلس علي أولوياته.